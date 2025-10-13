Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Sicario a pie asesinó un hombre con tres anotaciones judiciales

El homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Daniel Lemaitre, Conjunto Residencial Barlovento

Colprensa

La víctima fatal fue identificada como Oscar Enrique Vega Valiente, natural de Cartagena, quien recibió heridas por arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

Según testigos del lugar, manifestaron que la víctima venía corriendo de sus victimario y es alcanzando, en el conjunto residencial donde lo aborda una persona, le dispara y huye del lugar.

El occiso presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar (2009), acceso carnal violento (2014, 2017) y hurto (2017).

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.

