Plan Retorno, puente festivo “Día de la raza” desde Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena en este Plan Retorno del puente festivo de “Día de la Raza” invita a todos los conductores a seguir respetando las normas de tránsito y evitar conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, contribuyendo así a prevenir la accidentalidad vial.

A través de siete áreas de prevención se realizan controles en los corredores viales, acompañando a los conductores y viajeros.

Con esta actividad se realizan pausas activas con el fin de recuperar energía y mejorar el desempeño al conducir, manteniendo una actitud preventiva al peligro.

Las asistencias mecánicas son una herramienta de acercamiento al ciudadano para facilitar el tránsito de todos los usuarios de la vía, además de solucionar cualquier contratiempo que se pueda presentar con los vehículos sobre las rutas nacionales llamando al #767.

Durante este puente festivo se han movilizado más de 24.000 vehículos por las vías de Bolívar.

En la terminal de transporte se han movilizado 3.228 buses donde han transportado a más de 46.220 personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, indico que se han presentado lastimosamente 2 siniestros viales logrando una reducción del 30 % comparado con el año anterior ( 3 siniestros), donde han resultado 5 personas lesionadas, consiguiendo una reducción 15 % comparado con el año anterior ( 6 lesionados).

De la misma manera por incumplimiento a la norma de tránsito se han aplicado 236 comparendos y se han inmovilizado 148 vehículos.

Invitamos a todos los conductores y ciudadanos a madrugarle al plan retorno y a respetar las normas de tránsito.