Niña de nueve años resultó gravemente herida con bala perdida en el sur de Cartagena
Se ha establecido una recompensa de 40 millones de pesos por el responsable de este lamentable hecho
Una menor de edad resultó lesionada de gravedad por una bala de un arma de fuego en el barrio Villa Fany, sector La Sierrita, cerca del barrio San Fernando. La niña de nueve años de edad, fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra en una UCI.
De acuerdo a testigos, la menor se encontraba con su familia en la parte externa de su vivienda, donde fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego. Según datos preliminares de las autoridades, en el sector no se registraban fiestas ni aglomeraciones al momento del hecho.
De acuerdo con las primeras hipótesis, un hombre habría realizado disparos al aire, impactando uno de los proyectiles en la cabeza de la niña, quien permanece con pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño.
La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz, rechaza con total firmeza y profundo dolor el acto de violencia que dejó a esta menor gravemente herida por una bala perdida y anunció una recompensa de 40 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al responsable.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
“Rechazamos profundamente este acto de irresponsabilidad que hoy tiene a una niña luchando por su vida y a una familia sumida en la angustia. No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia. El alcalde Dumek Turbay Paz ordenó ofrecer una recompensa que permita dar con este sujeto que, de forma irresponsable, realizó disparos al aire. Agradecemos a quienes tengan información hacerlo a través de la línea 123 de la Policía Nacional, el único canal autorizado para brindar datos precisos”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.
La Administración Distrital hace un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades y entregue cualquier información que conduzca al esclarecimiento del caso.