Motociclista fue asesinado en el barrio La Castellana sobre la Avenida Pedro de Heredia

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Castellana, sobre el carril mixto en la Avenida Pedro de Heredia.

La víctima fue identificada como Antonio José Herrera Álvarez, quien fue lesionado con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

De acuerdo a testigos, la víctima se encontraba en la vía pública del sector antes mencionado, se acerca un sujeto y le causa las lesiones, posteriormente emprende la huida con otra persona que lo esperaba en una motocicleta.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El occiso presenta 10 anotaciones judiciales:

1 Homicidio - 2015.

3 Hurto calificado - 2018, 2010 y 2023.

3 VIolencia intrafamiliar - 2012, 2017 y 2019.

1 Acto sexual violento - 2009.

1 Lesiones personales - 2012.

1 Daño en bien ajeno - 2021.

La Inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.