Martes y miércoles en el Centro de Convenciones de Cartagena el Foro Educativo Bolívar 2025

Con el propósito de consolidar una educación de calidad, innovadora y conectada con las realidades de los territorios, el próximo 14 y 15 de octubre se realizará en el Centro de Convenciones de Cartagena el Foro Educativo Departamental Bolívar 2025, un encuentro que reunirá a más de 600 docentes, rectores, coordinadores, secretarios de educación y alcaldes de todo el departamento.

El evento, liderado por la Gobernación de Bolívar y la Secretaría de Educación Departamental, en articulación con el Ministerio de Educación Nacional, se desarrollará en el marco del Plan Nacional Decenal de Educación 2026–2036, hoja de ruta que guiará al país hacia una educación más equitativa, incluyente y pertinente con las realidades locales.

Un compromiso firme con la educación del futuro

Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana Padauí reafirmará su compromiso con una educación que forme ciudadanos capaces de transformar sus comunidades, destacando el papel del maestro bolivarense como agente de cambio social:

“Educar es sembrar futuro. Y en Bolívar lo haremos con esperanza, con corazón y con calidad. Le apostamos a una educación que conecte los sueños de nuestros niños con las oportunidades del mañana, una educación que transforme vidas y territorios”, expresó el mandatario.

Arana insistió en que el reto del departamento no es solo fortalecer la infraestructura o los recursos educativos, sino también impulsar la innovación, la conectividad y la formación integral desde las aulas:

“Cada escuela debe ser un espacio de inspiración, de creatividad y de valores. La educación es la herramienta más poderosa para reducir las brechas sociales y construir un Bolívar próspero y justo”, agregó el gobernador.

Reflexión, innovación y experiencias que inspiran

El foro contará con la instalación oficial a cargo de la secretaria de Educación Departamental, Crijulieth Ramos Gutiérrez, quien hará un llamado a consolidar los proyectos estratégicos del Gobierno Departamental —STEM+, Tu Colegio y el PAE— y a vincular las experiencias locales con los objetivos del nuevo Plan Decenal.

Entre los conferencistas invitados destacan Maristella Madero Jirado, con su ponencia “Educación pertinente según las realidades sociales, culturales, ambientales y productivas de los territorios”; Lina Mendoza, con “La vocación, factor de éxito”; y Heidi del Castillo, quien abordará la educación incluyente con enfoque de género, intercultural y antirracista. También participarán Isabella Berrío Villarreal y Liliana Cabarcas, con ponencias sobre educación inicial integral y modelos STEM+ de innovación educativa.

Mesas de aprendizaje y compromiso colectivo

El foro ofrecerá mesas de aprendizaje, conversatorios y muestras pedagógicas que permitirán a los participantes compartir experiencias significativas, fortalecer redes de trabajo colaborativo y reflexionar sobre los desafíos actuales del sistema educativo bolivarense.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un pacto por la educación de Bolívar

El evento culminará con la “Declaración por un Bolívar Mejor en Educación”, un pacto simbólico entre los actores del sector educativo para seguir construyendo una educación con sentido humano, equitativa y transformadora.

El Foro Educativo Departamental Bolívar 2025 será así el punto de partida de un nuevo ciclo de esperanza educativa en el departamento, reafirmando que Bolívar educará con calidad, corazón y futuro.