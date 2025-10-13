En ArmoníaEn Armonía

La quinta dimensión y los códigos sagrados: una invitación a sanar, despertar y evolucionar

Carolina Rodríguez Amaya, empresaria, conferencista y escritora, quien hace unos años estuvo secuestrada por las FARC y que valientemente decidió escaparse de su cautiverio, nos presenta su cuarto libro en el que nos invita a emprender un viaje hacia la conciencia, la sanación y la expansión del alma. El libro se llama La quinta dimensión y los códigos sagrados y en él nos explica detalladamente de qué manera evolucionar desde el amor.

