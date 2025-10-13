El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La IA es una gran herramienta, pero puede generar destrucción”: ganador del premio Nobel de Economía

Peter Howitt, uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía, habló con La W Radio sobre la teoría que los llevó a recibir el galardón y como esta puede influir en el mundo.

De acuerdo con Howitt, ganar este premio lo hace sentirse “muy emocionado”. Además, mencionó que “es difícil organizar los pensamientos en un momento como este”.

La teoría que lo hizo merecedor del Nobel

El también profesor de la universidad Brown de Estados Unidos, mencionó que junto a su compañero, desarrollaron unos modelos económicos que explican el fenómeno de la “destrucción creativa”.

En palabras del galardonado, “esto es un proceso que ocurre cuando surgen nuevas tecnologías o métodos de progreso en la sociedad y estas reemplazan a las personas. Esto puede afectar la economía de un país”, explicó.

El impacto de la inteligencia artificial

Howitt aseguró que la inteligencia artificial es una gran herramienta y puede generar efectos negativos si no se regula adecuadamente. “Puede provocar destrucción creativa y tener consecuencias en una economía de un país.

“Se debe hacer mucha regulación de la IA para que así pueda ayudar a muchas personas”, dijo.

¿Cómo aplicar su teoría en Colombia?

El Nobel destacó que Colombia es un país con mucho potencial y puede beneficiarse del uso de la tecnología; sin embargo, debe estar dispuesto a usar tecnología de otros países.

Escuche la entrevista completa: