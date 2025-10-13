“Justicia Móvil” acerca la oferta institucional a las comunidades rurales de El Carmen de Bolívar

Con el propósito de acercar la institucionalidad a las zonas más apartadas del casco urbano, la Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, adelanta el programa Justicia Móvil, una estrategia que busca facilitar a los ciudadanos el acceso a trámites y servicios fundamentales del Estado.

Durante esta primera fase, el programa ha llegado a 12 comunidades rurales, impactando de manera directa a más de 1.500 personas, quienes han podido realizar trámites relacionados con Renta Ciudadana, Adulto Mayor, SISBÉN, Enlace de Víctimas, Comisaría de Familia y la expedición de la Cédula Campesina, además de recibir asesoría jurídica, acompañamiento de la Inspección de Policía y orientación en resolución de conflictos familiares.

El secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Héctor Sanabria Bejarano, destacó que esta iniciativa cumple con el propósito trazado desde el inicio por el alcalde Pedro Vásquez, de mantener una administración cercana al territorio y a las necesidades reales de la comunidad.

“Con Justicia Móvil estamos facilitando procesos y acercando la oferta institucional del Gobierno Nacional a nuestros corregimientos y veredas. Esto permite que los ciudadanos obtengan más rápido los beneficios de los diferentes programas sociales sin tener que desplazarse largas distancias”, afirmó Sanabria Bejarano.

La estrategia “Justicia Móvil” representa una apuesta decidida por la equidad territorial, la inclusión y la convivencia ciudadana, garantizando que todos los carmeros, sin importar dónde vivan, puedan acceder de manera oportuna y digna a los servicios del Estado.