“Izquierda usa la consulta para financiar su candidato a la presidencia”: representante Lina Garrido

Por medio de su cuenta de X, la representante del Cambio Radical instó a los colombianos a no salir a votar en la consulta del Pacto Histórico que se realizará el próximo 26 de octubre, en donde se elegirá al candidato único representará a la coalición en las elecciones presidenciales del 2026.

“La izquierda usa la consulta del 26 de octubre para financiar su candidato a la presidencia con la plata de la reposición de votos. La elección del candidato es lo de menos, Petro hace rato tiene candidato”, afirmó la representante.

Para la congresista, este mecanismo utilizado por el Pacto no respetará la Ley y que el candidato elegido: “Buscará el chanchullo legal para participar nuevamente en una consulta interpartidista en marzo”.

Garrido, afirmó que lo que busca la izquierda es financiar esta campaña por medio de la reposición de votos.

“De esta manera, además de los 3000 millones de la reposición de votos de la consulta de octubre, se meterá al bolsillo otros 3000 millones de la consulta interpartidista de marzo”, señaló.

Finalmente, la congresista aseguró que esto se debe a que el Pacto Histórico tendría montado un plan para hacer campaña financiada con la plata de los impuestos de los colombianos, pues asegura que el presidente Petro ya tiene elegido un candidato.

“Así que OJO #Colombia, no salgan a votar en la Consulta del 26 de octubre, pues la izquierda tiene montado un plan para hacer campaña financiados con la plata de nuestros impuestos”, expresó la representante por medio de sus redes sociales.