“Gringo, firulais, tusa”: este es el origen de algunas palabras muy usadas por los colombianos

En el día a día, los colombianos usan una gran variedad de palabras que muchos consideran que son colombianismos, sin embargo, desconocen el verdadero origen de ciertos términos, que, usualmente, se tratan de adaptaciones de otros idiomas.

En relación con esto, y otra práctica, la cual es muy popular en Colombia, es el uso de anglicismos, es decir, palabras en inglés que se han incorporado al lenguaje diario, ya sean iguales, o adaptadas. Ejemplo de esto, son palabras como Wifi, Email, que son usadas de igual forma que en su idioma original, y como ejemplo de palabras adaptadas, se encuentran palabras como parquear o tusa.

Además, algunas de estas palabras, que tienen orígenes curiosos, también suelen tener una historia detrás de la incorporación al lenguaje, y ya que el español no solo es usado en Colombia, hay anécdotas muy interesantes de otros países.

Le podría interesar: Programa de idioma con Colfuturo: Aprenda a hablar inglés, francés, alemán y más en el exterior

Gringo

Un ejemplo de esto, es la palabra ‘Gringo’, la cual es usada en diferentes países donde se habla español, y que es usada para referirse a los extranjeros, especialmente a las personas de origen estadounidense, y que, a medida, suele tener un uso ofensivo o despectivo.

Pues para esta palabra, existen dos historias, la primera, se remonta a México, pues se dice que cuando se dio la guerra entre este país con Estados Unidos, los militares de EE.UU. portaban un uniforme de color verde, por lo que los mexicanos, solían gritarles ‘Green go home’ (Verde váyase a casa).

Por otro lado, una teoría plantea que estaba palabra es la evolución de una expresión que se usaba anteriormente “Habló en griego” para referirse a las personas que hablaban en un idioma que no se entendía, la cual, posteriormente, se le atribuyó a los estadounidenses con la variación ‘gringo’.

Firulais

Otra palabra, la cual es usada frecuentemente en Colombia, es ‘Firulais’, para referirse a los perros. La principal teoría que se asocia a esta palabra, también se remonta a México, cuando los ciudadanos de este país querían pasar la frontera de Estados Unidos con sus mascotas, donde se les comentaba que los animales debían ser “Free of lice” es decir, que no tuvieran pulgas. Por esta razón, se popularizó en México, llamar a los canes como firulais.

Lea también: ¿Ya no se necesita aprender inglés? Así funciona la traducción en tiempo real de los AirPods Pro 3

Chuspa

Una palabra, la cual es muy arraigada de una zona del país, en específico, es la palabra ‘Chuspa’, usada en Cali y zonas del Valle del Cauca o cercanas. Pues bien, la historia que comúnmente se asocia con este término, se remonta al puerto de Buenaventura, donde contrataban a personas de la región para que descargaran los barcos que llegaban del extranjero, donde, usualmente, encontraban bolsas en las que venían zapatos, y que se llamaban ‘Shoes Bags’ (bolsas de zapatos), por lo que fueron adaptadas a la palabra chuspa.

Tusa

Existe otra palabra, la cual tiene múltiples significados, lo que cuestiona su origen y es la palabra ‘tusa’. Pues esta, es utilizada para referirse tanto al corazón de la mazorca o maíz, como para referirse a la tristeza causada por un desamor. Esta última, siendo la posible razón de su origen, pues hay quienes aseguran que es una manera errónea de la frase en inglés “too sad” que significa muy triste.

Otras noticias: “Lengua madre solo hay una”, la campaña de la RAE contra los anglicismos