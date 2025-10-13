En el tercer día de mantenimiento la operación del sistema eléctrico regional es estable

Durante el tercer día del mantenimiento programado en la Planta de Regasificación, la operación del sistema eléctrico regional se mantiene estable y dentro de lo previsto, dejó saber el equipo que conforma el Centro de Control de Afinia, filial del Grupo EPM.

Los pronósticos de demanda y la generación disponible aseguran un margen operativo suficiente para cubrir el suministro de energía en la región. No se tienen eventos reportados sobre el Sistema de Transmisión Regional (STR) del corredor Caribe 2.

El equipo técnico de Afinia continúa con el monitoreo permanente y la coordinación con las áreas de Mantenimiento y con XM para anticipar y gestionar oportunamente cualquier desviación que pudiera presentarse.

Afinia reitera su compromiso con la prestación continua y confiable del servicio de energía e invita a sus clientes-usuarios a mantener hábitos de consumo responsable, especialmente durante estos días de mantenimiento que culminarán el martes, 14 de octubre.