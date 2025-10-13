El “colchón de vida”: la técnica de Besso para vivir con mayor conciencia y afrontar la realidad
¿Qué es y en qué consiste el colchón de vida? Esta técnica, creada por la argentina Cecilia Besso, licenciada en acción social y experta en prevención y orientación de adicciones, nos ayuda a enfrentar la vida desde un escenario mucho más consciente y real.
El “colchón de vida”: la técnica de Besso para vivir con mayor conciencia y afrontar la realidad
Imagen vía Getty Images