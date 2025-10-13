Cerca de 26 mil vehículos se han movilizados por las diferentes vías de acceso de Bolívar

La Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, reforzó los dispositivos de control y acompañamiento en los principales corredores viales durante el puente festivo del 12 de octubre, con el propósito de garantizar la movilidad y el retorno seguro de los ciudadanos.

Más de 26.666 vehículos se movilizaron por las diferentes vías de acceso, donde los uniformados realizaron controles preventivos, campañas pedagógicas y acompañamientos viales para reducir los riesgos de accidentalidad.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante de la Policía Bolívar encargado, resaltó el compromiso institucional y el balance positivo de la jornada:

“Hemos dispuesto nuestros uniformados en los principales accesos viales, con el fin de garantizar la movilidad, prevenir la accidentalidad y acompañar a los conductores en su retorno. A la fecha, se han movilizado más de 26 mil vehículos por las vías del departamento, sin presentarse hechos que lamentar”, señaló el oficial.

La Policía Nacional hace un llamado a los conductores para mantener una conducción segura y responsable, respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y realizar pausas activas en trayectos largos.

Con estas acciones, la Policía Nacional en Cúcuta y su área metropolitana reafirman su compromiso con la seguridad vial, la convivencia y la protección de la vida en las carreteras del país.