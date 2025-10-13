Capturan a pareja con celulares robados y pulsera de oro en carreteras de Bolívar

En el marco del Plan Cazador, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró la captura de un hombre y una mujer en el kilómetro 62 de la Ruta 9005 San Onofre-Cartagena por el delito de receptación.

Durante un registro y control, se recuperaron dos teléfonos celulares (iPhone 13 Pro Max y 16 Pro Max) y una pulsera de oro, avaluados en más de 20.000.000 de pesos, que habían sido hurtados en Lorica, Córdoba.

Los elementos eran transportados en un vehículo de placas EGR-438. Los capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Este operativo es parte de una serie de acciones que la Policía Nacional está llevando a cabo para combatir el hurto y la receptación en el departamento de Bolívar. Recientemente, la Seccional de Tránsito y Transporte también desarticuló una modalidad de “falso servicio” en la vía entre Gambote y El Carmen de Bolívar, donde delincuentes drogaban a conductores para robar sus vehículos.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, destacó la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito de estos operativos. “Gracias a la información oportuna de la comunidad, hemos logrado frustrar varios intentos de hurto y capturar a personas involucradas en estos delitos”, afirmó el oficial.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y continuará intensificando los operativos para combatir el delito en todas sus formas. Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123.