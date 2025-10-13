39 celulares recuperados que habrían sido hurtados en concierto de Cartagena

Mediante planes operativos desplegados este puente festivo en los diferentes ejes viales del Atlántico, las unidades de la Seccional de Tránsito y Transportes del Atlántico, dan un contundente golpe a una estructura delincuencial dedicadas a atentar contra la integridad y el patrimonio económico de las personas en eventos públicos en los diferentes departamentos de la costa caribe, materializando la captura de dos (2) personas por el delito de Receptación.

Mediante actividades de registro y control en el kilómetro 94 sobre la vía al mar se le realiza la señal de pare al vehículo clase automóvil de placas LNS-569, y al solicitar un registro a los ocupantes y pertenencias, al momento de registrar los bolsos que portaban cada uno de los particulares, se observa que llevan 39 teléfonos celulares usados 17 IPhone y 22 Androide

Al solicitarle la documentación que acrediten su legalidad y procedencia manifestando no tener ningún tipo de documento, así mismo al observar que uno de los dispositivos se encontraba encendido e ingresa una llamada se procede a contestar, logrando obtener comunicación con una las víctimas, quien manifestó que ese mismo celular había sido hurtado mediante la modalidad de cosquilleo en horas de la madrugada en la ciudad de Cartagena mientras asistía a un concierto.

Perfiles capturados:

Jainer Berrio Garizabalo, de 22 años de edad.

Víctor Gómez González, de 47 años edad.

Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el de Receptación.