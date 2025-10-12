Resultados Lotería de Boyacá HOY 11 de octubre de 2025: consulte los premios del sorteo

¡Atento! La suerte vuelve a sonreír este sábado 11 de octubre de 2025 con una nueva edición de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Hoy, cientos de jugadores en todo el país esperan con expectativa el número ganador del sorteo, que convertirá a uno de ellos en millonario de la noche a la mañana.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

La lotería de Boyacá se realiza todos los sábados en la noche, generalmente sobre las 10:30 p. m. Participar es muy sencillo y se puede hacer de forma presencial, comprando el billete físico, o de manera virtual a través de las plataformas autorizadas por la entidad.

Le puede interesar: ¿Cómo jugar la lotería con su fecha de nacimiento? Aquí la formula

Para jugar, los participantes deben adquirir un billete completo o una fracción del mismo. Un billete completo consta de 4 fracciones y tiene un costo de $20.000, mientras que cada fracción cuesta $5.000.

Las personas pueden comprar una sola fracción, pero el premio que recibirá en caso de ganar dependerá de cuántas fracciones tenga: si tiene el billete completo, recibe el total del premio; si tiene una fracción, recibirás una cuarta parte del valor total.

Cada billete tiene impreso un número de 4 cifras y una serie, que son los datos que participan en el sorteo principal.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 11 de octubre de 2025

Recuerda revisar cuidadosamente cada fracción y serie, ya que podría llevarte uno de los muchos premios que ofrece esta lotería. Los resultados estarán disponibles en la página oficial de la Lotería de Boyacá y en sus redes sociales a las 10:30 p.m.

Resultado: 10:30 p.m.

Este premio representa el mayor reconocimiento que entrega la entidad por acertar las cuatro cifras exactas y la serie correspondiente del billete oficial.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país. La Lotería ofrece un atractivo premio mayor por $15.000 millones, además de múltiples premios secundarios y secos que suman millones más en entregas semanales.

Los jugadores también pueden ganar a través de aproximaciones, combinaciones y reintegros. Sin duda, octubre es uno de los meses más esperados por los seguidores de este tradicional sorteo. Según el portal oficial, los demás premios están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

¿Cómo reclamar si resultas ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido.

Premios menores a 50 UVT: Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original.

Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original. Premios entre 50 y 150 UVT: Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso del billete y presentarlo en oficinas de la entidad.

Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso Premios superiores a 150 UVT: El ganador debe comunicarse por correo electrónico a la dirección premios@loteríadeboyaca.com o acercarse personalmente a la sede principal en Tunja para completar el proceso de validación.

Las personas que tengan dudas sobre el sorteo, también podrán acercarse a un punto autorizado o a las oficinas principales de la Lotería de Boyacá, presentando el billete original junto con la cédula de ciudadanía.

Lea más: ¿Existe algún método matemático para ganar el Chance o Baloto?

Conviene mencionar que, según la normatividad colombiana, se realiza una retención en la fuente del 20% sobre los premios mayores a un determinado monto.

Recuerde que el sorteo de la Lotería de Boyacá puede seguirse en directo por Canal Trece o en las redes sociales oficiales. Los resultados también se publican en la página web oficial de la lotería.