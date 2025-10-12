Por detrimento de $4 mil millones, Procuraduría investiga a tesorera y rectora de la IU de Envigado

Envigado, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la rectora de la Institución Universitaria de Envigado, Blanca Libia Echeverri Londoño, y la tesorera, Sandra Edith Tobón Álzate, por presuntas irregularidades que habrían generado un detrimento patrimonial superior a $4.374 millones.

De acuerdo con la investigación preliminar, las funcionarias habrían autorizado y ejecutado una transferencia bancaria por $4.374.675.564 correspondiente a la vigencia 2023, aparentemente destinada a una compra internacional. Sin embargo, según el Ministerio Público, la operación habría resultado en la pérdida total de los recursos públicos, motivo por el cual se busca establecer si existió negligencia o falta de diligencia en la gestión administrativa.

El ente de control también indaga si las servidoras públicas vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad, consagrados en la función pública, al avalar el pago sin las garantías necesarias.

Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias severas en caso de comprobarse su responsabilidad.

El proceso continuará con la etapa de descargos y la práctica de pruebas para determinar la veracidad de los hechos y el grado de participación de las funcionarias en la presunta pérdida de los recursos de la institución universitaria en el municipio de Envigado al sur del Valle de Aburrá.