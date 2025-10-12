Policía Nacional en Bolívar conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural

En el marco de la conmemoración del Día de la Raza, también reconocido como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación, la Policía Nacional en Bolívar se une a esta importante fecha que resalta el carácter pluralista del país y reconoce la riqueza de sus raíces, tradiciones y costumbres.

Durante la jornada del 12 de octubre, uniformados realizaron actividades pedagógicas y culturales en diferentes municipios del departamento, con el propósito de promover el respeto, la inclusión y la valoración de la diversidad como pilares fundamentales para la convivencia y la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, hizo un llamado a la unión y a fortalecer el orgullo por la identidad colombiana, reafirmando el compromiso constitucional de la Institución de servir y proteger a todos los ciudadanos, sin distinción.

“En este día, reafirmamos nuestro compromiso de servir y proteger a todos los ciudadanos de Bolívar, sin importar su origen étnico o cultural. La diversidad es nuestra mayor fortaleza y debemos celebrarla y protegerla”, señaló el teniente coronel Correal Cabezas.

Las actividades incluyeron charlas sobre la importancia del respeto a las diferencias, presentaciones de grupos folclóricos de la región y exposiciones de artesanías elaboradas por comunidades indígenas y afrocolombianas. En el municipio de San Basilio de Palenque, se realizó un conversatorio sobre la historia y el legado cultural de esta comunidad, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“Me parece muy importante que la Policía Nacional se preocupe por promover el respeto a nuestra cultura”, dijo María Valdez, líder de la comunidad afrocolombiana de Palenque. “Estas actividades nos ayudan a fortalecer nuestra identidad y a sentirnos orgullosos de nuestras raíces”.

La Policía Nacional en Bolívar continúa trabajando en la promoción de una cultura de respeto y valoración de la diversidad, a través de diferentes programas y actividades que buscan fortalecer el tejido social y construir una sociedad más incluyente y equitativa.