Menor evadido de Asomenores fue asesinado en Cartagena

Un menor de edad falleció por arma de fuego en la calle La Villa, sector 11 de Noviembre del barrio Olaya Herrera en el sur oriente de Cartagena.

La víctima fatal fue identificada como Brainer Yesid Contreras Ribon, de 16 años de edad, natural de Cartagena quien recibió herida por arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Según testigos del lugar, manifestaron que la víctima se desplazaba en una motocicleta desde el sector de la Perimetral y fue abordado por dos sujetos en otra moto, le disparan y huyen del lugar.

El occiso se encontraba evadido del Centro de Asociación para Reeducación de menores, donde fue recluido por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la FiscalíaGeneralde la Nación.