En menos de 20 días, tres vehículos han sido robados del barrio Alto Bosque de Cartagena

La comunidad del barrio Alto Bosque volvió a alzar su voz de protesta ante la creciente ola de hurtos que golpea a este tradicional sector residencial. En menos de 20 días, tres vehículos han sido robados, lo que mantiene en zozobra a los habitantes y ha encendido las alarmas por la falta de respuestas de las autoridades.

El caso más reciente ocurrió, cuando fue hurtada una camioneta Kia Sportage de placas UEY-863 mientras sus propietarios dormían. Días antes, en la transversal 51B, apartamentos arriba de la ferretería Construlíder, también fue robado un Kia Picanto de placas JTV-034, convirtiéndose en el segundo vehículo sustraído en la zona en menos de tres semanas.

El primer robo reportado fue el de un Mazda de placas, BPN-729, ocurrido igualmente en la transversal 51B, en los apartamentos que están arriba de los talleres Adife, sobre la avenida Crisanto Luque.

Ante esta situación, Claudia Núñez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Alto Bosque, elevó un enérgico llamado a las autoridades distritales, en especial al alcalde Dumek Turbay, para que convoque de manera urgente un Consejo de Seguridad en el barrio, con presencia del comandante de la Policía Metropolitana, la Secretaría del Interior y Distriseguridad.

“La comunidad está cansada de la falta de respuestas. Ninguna autoridad ha ofrecido un pronunciamiento o informe sobre capturas relacionadas con estos robos. Exigimos que vengan al barrio, den la cara y nos digan qué está pasando”, manifestó Núñez.

La lideresa comunal advirtió que los vecinos están considerando la posibilidad de contratar seguridad privada ante lo que calificó como una “incapacidad manifiesta de la Policía y los organismos de seguridad” para frenar los hurtos.

Asimismo, la Junta lanzó una alerta a los propietarios de vehículos Kia, recomendando no dejar sus carros en la vía pública durante la noche, ante el patrón que muestran los últimos casos.

La comunidad espera que en los próximos días las autoridades realicen operativos de control y patrullaje constante, y que el Consejo de Seguridad solicitado por la Junta permita definir medidas urgentes para proteger a los residentes del Alto Bosque y devolver la tranquilidad al barrio.