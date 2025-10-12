Noticiero mediodía Cartagena

Con las “manos en la masa” caen dos presuntos expendedores en Mompox

Los encontraron droga y dinero en efectivo

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, en desarrollo de acciones enfocadas a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, capturó en las últimas horas a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta acción se ejecutó en vía pública del barrio 1 de Mayo del municipio de Mompox donde patrullas de vigilancia al realizar registro a dos personas de 29 y 35 años, le hallaron en su poder 255 dosis de marihuana y cocaína, lista para su comercialización. Además, dinero en efectivo.

Estas personas tienen anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Los detenidos junto a la sustancia estupefaciente y el dinero fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que un juez de la república defina su situación judicial.

“De esta manera con la disposición de planes de vigilancia y control con todas nuestras capacidades humanas y tegnologicas se busca brindar seguridad y tranquilidad a todos los bolivarenses”. Aseveró, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

