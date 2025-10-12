Cartagena mejora sus resultados en las pruebas Saber 11

Once estudiantes de instituciones educativas oficiales obtuvieron puntajes superiores a los 400 puntos en las pruebas de Estado Saber 11, cifra que representa un incremento del 175% con respecto al año 2024, cuando solo cuatro jóvenes alcanzaron este resultado.

Este logro evidencia el impacto de los procesos de acompañamiento y fortalecimiento académico que la Secretaría de Educación Distrital y sus aliados han venido desarrollando con las comunidades educativas, a partir de un análisis riguroso de los resultados, la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras y la evaluación constante de los avances institucionales.

Así lo indicó el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, quien destacó que estos resultados son fruto de un trabajo articulado y sostenido con los colegios, los maestros y los estudiantes con sus familias. “Las pruebas Saber 11 son un referente importante de calidad, pero no el único. Desde la Secretaría estamos trabajando en distintos frentes que nos permiten fortalecer el sistema educativo de manera integral, revisando las mallas curriculares, promoviendo nuevas pedagogías, impulsando la formación docente, el bilingüismo y acompañando a cada institución para mejorar sus indicadores de calidad”, puntualizó.

Los estudiantes con mayor puntaje en las instituciones oficiales de Cartagena fueron:

Édgar Robayo Hernández; IE Las Gaviotas. 469 puntos.

Ricardo Peña Fermín; IE Soledad Acosta de Samper. 439 puntos.

Angy Sarmiento López; IE Soledad Acosta de Samper. 431 puntos.

Jairo López Romero; IE Las Gaviotas. 413 puntos.

Shellyann Ramos Murillo; IE Soledad Acosta de Samper. 410 puntos.

Samuel García Díaz; IE Olga González Arraut. 410 puntos.

Valentina Julio Andrades; IE Soledad Román de Núñez. 408 puntos.

William Torres Amador; IE Madre Gabriela San Martín. 407 puntos.

Sebastián Vélez de la Rosa; IE Soledad Acosta de Samper. 406 puntos.

Abimael Figueroa Morelo; IE Luis Carlos López. 404 puntos.

Michael Pérez Beltrán; IE Soledad Román de Núñez. 401 puntos.

El secretario Martínez explicó que la Secretaría de Educación viene realizando seguimientos focalizados a los colegios con mayores avances en sus indicadores, acompañando sus procesos de mejoramiento y fortaleciendo las capacidades pedagógicas de sus equipos docentes. “Durante mucho tiempo, los mayores desafíos de la educación en Cartagena no estuvieron solo en la infraestructura; también en los procesos académicos y pedagógicos. Hoy estamos transformando ambos aspectos”, dijo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un hecho especialmente significativo se evidencia en la zona insular, donde dos estudiantes destacaron en sus resultados. En la IE Islas del Rosario y en la Institución Etnoeducativa de Tierrabomba dos alumnos obtuvieron 321 y 320 puntos respectivamente, un hito para la educación en los territorios insulares. Este resultado refleja el esfuerzo que la administración distrital viene realizando para cerrar las brechas históricas en la calidad educativa entre la zona urbana y las comunidades de corregimientos e islas.

Con este avance, el Gobierno distrital reafirma su compromiso con la excelencia educativa, en su propósito por convertir a Cartagena en una ciudad mejor educada.