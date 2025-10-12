Autoridades fortalecen controles y campañas de seguridad vial durante el puente festivo

Durante este puente festivo del 12 de octubre, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar refuerza su compromiso con la seguridad vial a través de una campaña pedagógica dirigida a conductores y pasajeros.

La iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente en jornadas donde aumenta el flujo vehicular en las principales carreteras del departamento.

Entre las recomendaciones más destacadas, las autoridades recuerdan que todos los ocupantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad, los motociclistas deben emplear siempre los elementos de protección personal, y bajo ninguna circunstancia se debe conducir en estado de embriaguez.

“Durante la temporada de lluvias, maneja con precaución y evita distracciones. La seguridad vial es responsabilidad de todos”, señaló el teniente coronel, John Edwar Correal Cabezas, comandante Departamento de Policía Bolívar encargado.

Además, bajo el lema “¡Tu vida vale más que la prisa!”, la campaña también invita a respetar los límites de velocidad, no usar el celular mientras se conduce y actuar con empatía hacia los demás usuarios de la vía.

Con controles en los ejes viales y presencia constante de uniformados, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la prevención de accidentes y la protección de la vida en las carreteras de Bolívar.

“Por la seguridad vial, siempre seguros, cercanos y presentes”, puntualizó el alto oficial.