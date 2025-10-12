ASODIPLO destaca la transparencia y el mérito en el concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y

Se desempeñaba como la secretaria de relaciones exteriores en el consulado de Colombia en Barcelona.. Foto: Getty Images( Thot )

Colombia

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO) resaltó la transparencia y el cumplimiento de los más altos estándares en el proceso de selección de los nuevos aspirantes a la Carrera Diplomática y Consular.

Por esto, le pide nuevamente al presidente un espacio para aclarar esto, luego de que el mandatario asegurara que el derecho a la asociación se estaba convirtiendo en un derecho exclusivo o privilegiado para acceder a un cargo diplomático.

“Señor Presidente, quisiéramos pedirle nuevamente, de manera respetuosa, que nos permita hablar con usted, entre muchas otras cosas para desmentir este tipo de afirmaciones que circulan frecuentemente sobre la Carrera Diplomática y Consular. El ingreso a la carrera es un proceso transparente, conforme a lo establecido en la ley”, afirmó la asociación.

La asociación eligiera 25 nuevos candidatos

De acuerdo con la entidad, el próximo 12 de octubre se llevarán a cabo las pruebas escritas mediante las cuales se elegirán 25 nuevos candidatos que harán parte del cuerpo diplomático colombiano en el año 2027.

ASODIPLO aseguró que, como en años anteriores, los exámenes se realizarán con total rigor y justicia, y rechazó cualquier insinuación o duda sobre el proceso.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el mérito en la selección de quienes servirán al país desde el exterior”, señaló la asociación.

Además, ASODIPLO destacó que la prueba se aplicará de manera simultánea en todas las capitales departamentales donde haya aspirantes inscritos y, por segunda vez, en misiones colombianas en el exterior, lo que fortalece el acceso y la equidad en la selección.