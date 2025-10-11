Sin disparar un solo misil: Petro sobre incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico

Por medio de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro informó la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el océano Pacífico.

Según el mandatario, el operativo permitió además la captura de cinco colombianos, sin que se registraran muertes ni uso de fuerza letal.

“Sin matar a nadie y sin disparar misiles fueron capturados cinco colombianos”, escribió el jefe de Estado al destacar la operación.

La aclaración del mandatario se dio luego de su denuncia reciente sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe, como parte de una supuesta ofensiva antinarcóticos, que según él habrían dejado víctimas colombianas.

Petro, previamente también insistió en la necesidad de crear una comisión internacional que investigue quiénes han muerto en medio de estas operaciones, y subrayó que la reciente incautación demuestra que es posible combatir el narcotráfico sin recurrir a la violencia.

De acuerdo con el mensaje del presidente, la cocaína incautada tenía como destino Costa Rica.

cinco colombianos capturados y vivos. pic.twitter.com/ULmxUfQBhP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

El mandatario reiteró que su gobierno busca consolidar una política antidrogas centrada en la prevención, la cooperación y el respeto a los derechos humanos, alejándose de estrategias militares que, según él, han dejado víctimas civiles en el mar Caribe.