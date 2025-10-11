Actualidad

Sin disparar un solo misil: Petro sobre incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico

El presidente aseguró que se logró la captura de los responsables sin recurrir q actos violentos.

Sin disparar un solo misil: Petro sobre incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico

Sin disparar un solo misil: Petro sobre incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico

Mariana Neira

Por medio de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro informó la incautación de 2,7 toneladas de cocaína en el océano Pacífico.

Según el mandatario, el operativo permitió además la captura de cinco colombianos, sin que se registraran muertes ni uso de fuerza letal.

“Sin matar a nadie y sin disparar misiles fueron capturados cinco colombianos”, escribió el jefe de Estado al destacar la operación.

La aclaración del mandatario se dio luego de su denuncia reciente sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe, como parte de una supuesta ofensiva antinarcóticos, que según él habrían dejado víctimas colombianas.

Petro, previamente también insistió en la necesidad de crear una comisión internacional que investigue quiénes han muerto en medio de estas operaciones, y subrayó que la reciente incautación demuestra que es posible combatir el narcotráfico sin recurrir a la violencia.

De acuerdo con el mensaje del presidente, la cocaína incautada tenía como destino Costa Rica.

El mandatario reiteró que su gobierno busca consolidar una política antidrogas centrada en la prevención, la cooperación y el respeto a los derechos humanos, alejándose de estrategias militares que, según él, han dejado víctimas civiles en el mar Caribe.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad