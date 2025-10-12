Asesinado hombre por sicarios cerca del patinódromo de El Campestre en Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Campestre, cerca del patinódromo.

La víctima fatal fue identificada como Kevin José Gastelbondo Valdivia, natural de Cartagena, quien recibió heridas por arma de fuego. Familiares y allegados intentaron trasladarlo a un centro asistencial, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

Según testigos del lugar, manifestaron que la víctima se encontraba en este sector de la ciudad, posteriormente lo abordan dos personas en una motocicleta, le disparan y huyen del lugar.

El occiso presenta tres (3) anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes (2021) y hurto (2025).

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Metropolitana de Cartagena hizo presencia en el lugar y adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables. La zona permanece acordonada mientras se realizan las labores judiciales.