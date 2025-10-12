Noticiero mediodía Cartagena

Alerta en el Alto Bosque: roban camioneta Kia Sportage

El vehículo, de placas UEY 863, fue robado en la madrugada de este domingo en el barrio

El hurto ocurrió hacia las 3:00 a. m. en la Transversal 51 #21D-44, según reportes de los afectados.

La imagen del vehículo, junto con un mensaje de alerta, comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde familiares y vecinos piden colaboración ciudadana para lograr su ubicación.

Este es el tercer carro robado en menos de 20 días en el sector, lo que mantiene en zozobra a los residentes de esta zona residencial de Cartagena. Los habitantes exigen a las autoridades reforzar los patrullajes y adelantar investigaciones que permitan frenar esta ola de hurtos.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho, pero las comunidades piden respuestas rápidas y una estrategia efectiva de seguridad.

