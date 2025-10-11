Terminales marítimos de Ecopetrol en Cartagena recibieron la máxima certificación portuaria

La Dirección General Marítima (Dimar) otorgó a Ecopetrol la certificación del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP) hasta el 2030, para el Terminal Néstor Pineda y el Terminal Marítimo Refinería de Cartagena, lo que significa que las dos instalaciones cumplen con los más altos estándares del Sistema de Gestión de Protección Marítima.

Estos terminales marítimos realizan tres tipos de operaciones: exportación, importación e internación de productos; cada año atienden un promedio de 220 buquetanques, con un volumen cercano a 15 millones de barriles de diferentes tipos de hidrocarburos.

La Dimar evaluó la efectividad de los protocolos de seguridad aplicados a los terminales portuarios mediante exhaustivas auditorías que realiza anualmente. Al no encontrar en los últimos 4 años hallazgos en la operación de seguridad, otorgó este reconocimiento a los dos terminales portuarios de Ecopetrol.

La certificación PBIP es una guía valiosa para la elaboración de evaluaciones y planes de protección de buques y terminales. Es la primera vez en la historia que Ecopetrol recibe este aval por cinco años, lo que ratifica el excelente trabajo de la Empresa en la gestión portuaria, para apalancar el crecimiento de la cadena de comercio internacional del país.

Ecopetrol mantiene una gestión eficiente y sostenible que cumple con los estándares de buen puerto a nivel nacional e internacional, lo que permite atender buques de todas las banderas del mundo con los más altos estándares de seguridad física.