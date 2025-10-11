Noticiero mediodía Cartagena

Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el norte de Cartagena

La víctima fatal presenta cinco anotaciones judiciales

Colprensa

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Paseo de Bolívar, calle 49, callejón Mochila.

La víctima fue identificada como Javier Andrés Alcázar Puello, natural de Cartagena, quien recibió heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos del lugar, manifestaron que la víctima se encontraba en este sector de la ciudad, posteriormente lo abordan dos personas, le disparan y huyen del lugar.

El occiso presenta cinco (5) anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023), porte ilegal de armas de fuego (2023), receptación (2023) y hurto (2022, 2023).

La inspección técnica a cadáver realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.

