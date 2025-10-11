Noticiero mediodía Cartagena

Se amplía el plazo para inscribirse a ‘La U a Tu Localidad’ en Cartagena

Aquí te contamos como hacer

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez.

“Mis profes, un abrazo grande. Les cuento una buena noticia: el programa La U a Tu Localidad amplió su plazo de inscripciones hasta el 14 de octubre. Sigamos motivando a nuestros pelaos. Unidos podemos ayudarlos a cumplir su sueño de llegar a la universidad ¡y lo mejor, a la vuelta de la casa!”

Cuáles son los requisitos para inscribirse:

1. Ser egresado de una institución oficial o con matrícula contratada en los últimos 8 años.

2. Pertenecer a estrato 1, 2 ó 3.

3. Haber presentado las pruebas Saber 11.

4. Estar registrado en el SISBÉN IV (categorías A, B o C).

5. Inscribirse en uno de los programas de las universidades aliadas.

