Real Cartagena perdió con el penúltimo de la tabla

Real Cartagena perdió ante Barranquilla FC, por 3-1, en el estadio Romelio Martínez.

Los goles para los locales fue obra del arjonero Jackie Muñoz, Fabrizio Correa y Alberto Mario Orozco, mientras que para los cartageneros anotó Freddy Montero.

El marcador se abrió al minuto 31, cuando Jackie Muñoz, el arjonero aprovechó una desatención de los cartageneros y puso el 1-0 en el marcador. De esa forma se fueron al descanso.

Al minuto 61 el colegiado decretó penal para Real Cartagena y el ejecutor fue el delantero Freddy Montero, quien intercambió por gol y puso el 1-1 en el marcador.

Al minuto 74, Fabrizio Correa aprovechó una desatención de los cartageneros y le devolvió la ventaja a los barranquilleros para el 2-1.

En la última jugada del partido, Barranquilla llegó a la tercera anotación y sentenció el encuentro gracias a un gol de Alberto Orozco.

Real Cartagena volvió a perder en el campeonato y se quedó con las 22 unidades. Por su parte, Barranquilla FC llegó a 10 unidades en la tabla de posiciones y sumó su segundo partido ganado en este semestre.