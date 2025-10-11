Por el secuestro de dos turistas mexicanos, fueron capturados tres integrantes de “Los Corales”

Como una nueva muestra de que cualquier delito o conducta que atente contra la integridad de quienes siguen escogiendo a Cartagena como su destino turístico no puede quedar impune, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, celebró la captura de tres integrantes de una estructura delincuencial señalada de secuestrar a turistas mexicanos, a bordo de una embarcación, en la isla de Tierrabomba, y despojarlos de 1 millón 800.0000 pesos, tras amenazarlos con lanzarlos a alta mar.

De acuerdo con el mandatario de los cartageneros, atrás quedaron los días en que las denuncias de turistas y visitantes, tanto nacionales como internacionales, solo eran ignoradas y conocidas a través de titulares de prensa que muy pocas veces conllevaban al accionar eficaz de todas las autoridades; contrario a lo que ha pasado en los últimos 21 meses, donde son más de uno los casos resueltos gracias al interés y articulación oportuna liderada desde la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Frente a ello, el alcalde Turbay Paz agradeció a la Policía Nacional, su Grupo Gaula y la Fiscalía General de la Nación, por todo el despliegue y desarrollo investigativo que permitió dar con la captura de una red criminal que pretendía amenazar al turismo como “piratas” y criminales, en pleno siglo XXI.

La Policía Nacional, a través del grupo de acción unificada por la libertad personal GAULA y la Fiscalía General de la Nación, desplegaron un megaoperativo que culminó con la captura de los presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado “Los Corales”.

El operativo fue desplegado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada ante Gaula Cartagena, donde fueron capturados en la Isla de Tierra Bomba alias “El Bebo” y alias “El Gago”; y en la Isla de San Andrés y Providencia, alias “El Camarón”.

El cabecilla de este grupo delincuencial, alias “El Camarón”, se escondía de la justicia en la Isla de San Andrés y Providencia, hasta donde llegaron las unidades del Gaula, notificándole una orden de captura en su contra por el delito de secuestro extorsivo.

Los otros dos integrantes, alias “El Bebo” y alias “El Gago”; fueron capturados en la Isla de Tierra Bomba. Les registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto calificado.

Según las investigaciones, las víctimas abordaron una lancha en la isla de Tierra Bomba con destino a Cartagena, y a mitad del trayecto fueron retenidas en contra de su voluntad. Los presuntos delincuentes les exigieron el pago de 1 millón 800 mil pesos, bajo la amenaza de arrojarlas al mar, por lo que las víctimas accedieron a realizar la transacción a través de un datáfono portátil que llevaban los captores.

Los turistas mexicanos fueron dejados en un embarcadero ubicado en la parte trasera del hospital de Bocagrande, donde pudieron contactar a una patrulla de vigilancia, quienes los orientaron para colocar la denuncia, logrando este importante resultado en tiempo récord.

Al parecer, estos individuos operaban bajo la modalidad de ofrecer planes turísticos a visitantes extranjeros interesados en conocer la zona insular, para posteriormente retenerlos, amenazarlos y exigirles dinero a cambio de su liberación.

Se investiga la participación de estos presuntos delincuentes en la comisión de otros delitos mediante esta modalidad.

Los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de secuestro extorsivo, a la espera de las demás audiencias que resuelvan su situación jurídica.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 38 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.