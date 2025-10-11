Operación del sistema eléctrico regional se mantiene estable y dentro de los parámetros previstos

El Centro de Control de Afinia, filial del Grupo EPM, informa que, en el segundo día del mantenimiento programado en la planta de regasificación, la operación del sistema eléctrico regional se mantiene estable y dentro de los parámetros previstos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los pronósticos de demanda y la generación disponible garantizan un margen operativo suficiente para cubrir el suministro de energía en toda la región.

El equipo técnico de Afinia continúa con el monitoreo permanente y la coordinación con las áreas de Mantenimiento y con XM para anticipar y gestionar oportunamente cualquier eventualidad.

Afinia invita a sus usuarios a seguir aplicando prácticas de consumo eficiente de energía. Todas las recomendaciones están disponibles en los canales oficiales de la empresa.