Nueva plataforma gratuita de formación electoral para jóvenes del CNE: ¿Cómo acceder?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma virtual gratuita que busca fortalecer la formación política y democrática de los jóvenes en Colombia.

Esta herramienta digital ofrece cursos certificados sobre participación electoral, liderazgo juvenil y control ciudadano, con el propósito de impulsar una nueva generación de líderes informados y comprometidos con el país.

Según el CNE, la iniciativa surge como respuesta al creciente interés de la juventud por participar activamente en los procesos democráticos.

Solo en este año, cerca de 45 mil jóvenes se inscribieron como candidatos para integrar los Consejos Municipales y Locales de Juventud, una muestra del papel cada vez más protagónico que asumen las nuevas generaciones en la vida política nacional.

“Esta plataforma es una respuesta directa al deseo de los jóvenes de ser parte activa de la democracia. Hoy no solo votan, también se forman, se certifican y construyen país con conocimiento”, señaló el organismo electoral.

¿Cómo puede acceder?

La herramienta, disponible en la página capacitacioncmjcne.com, permite acceder fácilmente a contenidos interactivos, módulos de aprendizaje y materiales diseñados para fortalecer las capacidades de liderazgo y participación ciudadana.

El registro se puede realizar ingresando el documento de identidad, los nombres, apellidos y un correo electrónico. Una vez completado el proceso, un agente del CNE se pondrá en contacto para entregar las credenciales de acceso.

El Consejo Nacional Electoral destacó que esta plataforma marca un hito en la participación política juvenil del país, al brindar un espacio de formación accesible, gratuito y certificado, que promueve la transparencia y el fortalecimiento de la democracia desde los territorios.

Con esta iniciativa, el CNE busca que los jóvenes no solo participen en los procesos electorales, sino que también comprendan su papel en la toma de decisiones y en la vigilancia ciudadana.