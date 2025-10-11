Mintrabajo cierra tres busques operadores de atún Van Camps por encontrar irregularidades

Luego de una visita sorpresa del Ministro de Trabajo Antonio Sanguino a las instalaciones de la empresa Seatech, ubicadas en los muelles de Mamonal de Cartagena, encargada de la producción y distribución del reconocido atún Van Camp’s, la entidad decidió cerrar tres de sus buques, por encontrar varias irregularidades.

“Encontramos que casi en su totalidad estos trabajadores que laboran en estos buques no tienen contratos como lo exige la ley, no tienen protección, no tienen seguridad social y mucho menos tienen protección en riesgos laborales; ya aquí ha habido episodios de incendio de uno de los buques que nosotros también hemos investigado y por eso hemos procedido al cierre de tres de esos buques,” indicó el ministro.

El ministro Sanguino señaló que varios trabajadores habrían sido escondidos en una bodega y que algunos, incluidos los capitanes de los barcos, no contaban con ningún tipo de documentación.

“Nos encontramos con un hecho absolutamente irregular que puede constituir un delito y que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía y de la Dirección de Trata de Personas del Ministerio del Interior. Sucede que, mientras hacíamos las inspecciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos; los escondieron o los retuvieron”, detalló.

El ministerio procedió al cierre de tres de los cuatro buques revisados, que permanecerán sellados durante 10 días. Esto mientras que las personas encargadas de la contratación de los trabajadores “subsanan las irregularidades” encontradas.

Cabe mencionar que, en varias ocasiones, trabajadores de la empresa han denunciado presuntas irregularidades laborales.