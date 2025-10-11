Lanzan marca territorial de la Comuna Seis para celebrar avances en calidad de vida

Este lanzamiento se dio en medio de la presentación de los logros de estos 11 años de implementación, en la que representantes de cerca de 80 organizaciones, universidades y entidades públicas y privadas exaltaron las transformaciones que ha tenido la Comuna Seis desde las cinco estrategias del Plan para el Buen Vivir, una gran apuesta de la comunidad que busca mejorar la calidad de vida en esta zona de la ciudad, conformada por los barrios El Pozón, Olaya, Fredonia, Nuevo Paraíso, Villas de La Candelaria, Villa Estrella y Villa Zuldany .

“Nuestra marca territorial está inspirada en la flor del mangle colorado, los mangles son árboles resistentes, fuente de vida y que florecen en las adversidades, y nosotros como Comuna Seis pese a todas las adversidades estamos transformando nuestros barrios. Hoy estamos viendo que tenemos una mejor educación en los colegios, mejores espacios públicos, estamos protegiendo la Ciénaga de La Virgen y reduciendo y aprovechando los residuos que estaban en las calles; todo esto lo hemos logrado en compañía de nuestros aliados y en especial de la Fundación Grupo Social”, expresó Víctor Carrillo, gestor de la Comuna Seis.

Durante este espacio, los rectores de las 12 Instituciones Educativas de la Comuna Seis dieron a conocer los resultados positivos en calidad educativa; los gestores ambientales manifestaron su satisfacción por la protección de 45 hectáreas de bordes de la Ciénaga de La Virgen y el mejoramiento de 51 espacios públicos como parques y canchas; por su parte, el aliado Pacaribe manifestó que han habido mejoras en la gestión de residuos sólidos de la Comuna, así mismo, se destacaron avances en generación de ingresos y liderazgo comunitario.

“Desde la Gerencia de Espacio Público celebramos la sinergia que hemos construido con la comunidad, Fundación Grupo Social, empresas y otras entidades en el marco del Plan del Buen Vivir. Gracias a este trabajo conjunto, la Comuna Seis avanza con espacios más activos, acogedores y llenos de vida. Seguiremos acompañando este proceso de transformación, convencidos de que los mejores resultados surgen del trabajo en equipo y de la unión de voluntades”, señaló Tannis Puello Miranda, gerente de Espacio Público y Movilidad, una de las más de 80 organizaciones y entidades aliadas al Plan para el Buen Vivir.

Por su parte, Maristella Madero Jirado, directora del territorio progreso Cartagena de Fundación Grupo Social señaló que: “Nos llena de profunda satisfacción ver cómo el sueño compartido de la comunidad se convierte en realidad. Para la Fundación Grupo Social ha sido muy gratificante acompañar a la Comuna Seis en sus procesos de transformación. Ver a tantos líderes y gestores comunitarios al frente de este espacio de presentación de logros y lanzamiento de su marca territorial es una muestra clara de la capacidad que tiene esta comunidad para impulsar y liderar su propio desarrollo”.

La marca territorial de la Comuna Seis fue creada por los habitantes de sus siete barrios, con el acompañamiento de la Fundación Grupo Social, organización que desde 2014 impulsa el desarrollo comunitario en esta zona de Cartagena a través de su Modelo de Calidad de Vida.

El lanzamiento se hizo en el barrio El Pozón, desde donde los gestores comunitarios y los actores públicos y privados se comprometieron a seguir impulsando el buen vivir en la Comuna Seis a través de acciones en educación, hábitat y ambiente, generación de ingresos, participación ciudadana y manejo adecuado de residuos sólidos.