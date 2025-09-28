Ministerio de Minas y Energía presenta los recientes avances de la transición energética en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía presentó nuevos avances en la “Transición Energética Justa”. Según la entidad, a septiembre de 2025 el 13,87% de la matriz energética nacional proviene de energías limpias, principalmente solar y eólica, una cifra que contrasta con el 2% registrado en 2022.

De acuerdo con el Ministerio, este progreso es resultado de la implementación del programa Colombia Solar y del Plan 6GW Plus. En el caso de Colombia Solar, los subsidios destinados al consumo eléctrico de los hogares de estratos 1, 2 y 3 se transforman en paneles solares, lo que permite a las familias autogenerar su propia electricidad y reducir costos en la factura de la luz.

“El programa de ‘Colombia Solar’ es hoy una realidad en nuestro país, donde buscamos garantizar el consumo básico de subsistencia para los hogares colombianos, reducir el gasto de energía eléctrica y liberar ingresos, mejorar la sostenibilidad del fondo de subsidios, impulsar la Transición Energética Justa con fuentes limpias e incentivar la inversión y el empleo en energías renovables”, aseguró el ministro Edwin Palma.

Entre los proyectos que respaldan estos avances se encuentra la granja solar en Tamalameque, Cesar, conformada por 1.792 paneles con capacidad de generar cerca de 1,9 millones de kilovatios hora al año, beneficiando a 500 familias de estratos 1 y 2, así como a hospitales, colegios e instituciones públicas.

Finalmente, el gobierno espera alcanzar seis gigavatios en energías limpias para 2026, con el fin de reducir gases de efecto invernadero proyectados a 2030.