La Policía Nacional dice presente en el festival del Ñame de San Cayetano

En el municipio de San Cayetano, donde el Festival del Ñame despliega su colorido y sabor, la Policía Nacional de Colombia, a través de su estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, se hace presente para garantizar la seguridad y el bienestar de propios y turistas. Más de 55 uniformados integran el dispositivo de seguridad que acompaña este evento cultural, velando por la tranquilidad de quienes disfrutan de la celebración.

Actividades de registro y control, así como labores de prevención, son el sello distintivo de la presencia policial en San Cayetano durante el festival. Los uniformados, atentos y diligentes, se mezclan entre la multitud, ofreciendo una mano amiga y un rostro amable a quienes lo necesiten.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar encargado, resaltó la importancia de estos operativos para reducir la criminalidad y salvar vidas, destacando el trabajo articulado y el apoyo de la comunidad.

Juan Gil Gamarra, asistente al festival, comenta: “Me siento muy seguro con la presencia de la policía. Saber que están aquí nos permite disfrutar del festival con tranquilidad y compartir en familia.”

El Festival del Ñame no solo es una celebración de la cultura y la tradición local, sino también un motor importante para la economía de San Cayetano. La presencia de la Policía Nacional contribuye a crear un ambiente seguro y propicio para el desarrollo de las actividades comerciales y turísticas que se llevan a cabo durante el evento.

Gracias a la labor de la Policía Nacional, los asistentes al Festival del Ñame se sienten más seguros y confiados, lo que les permite disfrutar plenamente de la experiencia. La presencia policial es un factor clave para el éxito del festival y para la promoción de una imagen positiva de San Cayetano como un destino turístico seguro y acogedor.