La Localidad 2 se gozó de principio a fin su Preludio de la Independencia

Las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre pintan bueno desde octubre y es que cada Preludio ha convocado a miles de cartageneros para disfrutar desde ya esta tradicional celebración. El turno de este viernes fue para la Localidad 2 que no defraudó, asistió masivamente al gran espectáculo y brilló por su excelente comportamiento.

“Las Palmeras y sus alrededores resplandecieron este viernes. Agradecemos a todos los cartageneros que dicen sí a esta gran cita de los Preludios, que nace con el objetivo de que en cada una de nuestras localidades se sienta el ambiente festivo. Vivimos una noche maravillosa y con artistas de lujo”, afirma Dumek Turbay Paz, Alcalde de Cartagena de Indias.

Vecinos de barrios como Fredonia, Chapacuá, El líbano, El Pozón, Barrios Unidos, Los Cerezos, entre otros, participaron activamente del Preludio de la localidad 2 llamado Resiliencia y Resistencia: homenaje a la cultura afro, que arrancó con un gran recorrido de casi un kilómetro en el que participaron los Grandes Lanceros 2025, la Directora del Ipcc, Lucy Espinosa, las 39 candidatas al Reinado de Independencia, disfraces y por supuesto agrupaciones folclóricas que regalaron sonrisas a todos los cartageneros que participaron en el desfile.

”Cartagena sigue de fiesta y desde el Ipcc lo sabemos. Nos llena de profunda alegría que más de 500 artistas, distribuidos en 16 agrupaciones folclóricas, tengan este gran espacio de visibilización de sus talentos. Las Palmeras y todos los barrios colindantes apreciaron, y le dieron valor a las diferentes muestras artísticas participantes. La noche terminó de la mejor manera a ritmo de champeta, vallenato y salsa”, asegura Lucy Espinosa, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

Una vez culminó el gran desfile, el punto de encuentro fue el Estadio de sóftbol de Las Palmeras. Allí más de 5 mil personas se gozaron de inicio a fin espectáculo, que arrancó con la presentación del video oficial de las Fiestas de Independencia y de los actores festivos. Seguidamente en este mismo espacio fueron homenajeados: Jose Cabrera, líder social y deportivo del sector; José Meléndez, dirigente cívico que se ha destacado por apostarle al deporte, la educación y la salud de Fredonia; Jairo Zambrano, gestor cultural, quien por años se ha dedicado a preparar a las candidatas de Las Palmeras al Reinado de la Independencia; y Rosa de Banquéz, reconocida deportista del sector, quien además fundó una escuela de fútbol, donde se descubrieron reconocidas figuras de este deporte en la ciudad.

”El disfrute festivo llegó a la Localidad 2, aquí estuvimos reunidos con principales líderes de los diferentes sectores, quienes no dudaron en sugerirnos nombres de artistas para el gran show central de la noche. Agradecemos a todos ellos y por supuesto a todas las dependencias del Distrito que se han puesto la camiseta para que estas Fiestas de Independencia sean más organizadas, más limpias, más tranquilas y más seguras”,, agrega Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

De inmediato las 39 candidatas al Reinado de la Independencia presentaron ante los asistentes un colorido opening en homenaje a nuestras raíces afro y por supuesto deleitaron con una espectacular pasarela, que desde ya pone a sonar nombres de varios barrios como favoritos.

Lo mejor para el final: esta vez la cuota musical estuvo a cargo de Mr Black, que hizo gozar a los presentes con éxitos como ‘Los trapitos al agua’; ‘Catalina’, entre otras. Seguidamente, uno de los shows más esperados de la noche estuvo a cargo de Sergio Vargas, el famoso merenguero se lució con su impecable repertorio, y por último y no menos importante: ‘Farucho’, el gran Farid Ortiz causó ‘El vendaval’ de la alegría con su vallenato.

”Me ha parecido genial este preludio. Los juegos pirotécnicos, la organización. Se nota el nivel. Yo vine fue a ver a Mr Black y me voy feliz por su tremendo show” ccomentan , Lauren Rumié, asistente al preludio del barrio Los Cerezos.

Para el 2026, este Preludio se trasladará a El Pozón, así lo anunció el alcalde mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, por lo que desde ya hay expectativas de superar este gran preludio vivido en la noche de este viernes.