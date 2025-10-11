Internos de la cárcel Bellavista piden se declare emergencia sanitaria por falta de agua

Bello- Antioquia

Los internos de la cárcel Nacional Bellavista, ubicada en el municipio de Bello, a través del defensor de derechos humanos de la población carcelaria, solicitan que se dé un manejo especial a ese lugar ante la cantidad de personas que están afectadas por el corte de agua que adelanta EPM por la modernización en la planta Manantiales, que tiene a una gran parte de Medellín y el norte del Valle de Aburrá sin el preciado líquido.

Jorge Carmona, de la Veeduría Nacional Penitenciaria Corporación Jesús María Valle, informó que, debido a que es una penitenciaria, se le dificultó a cada uno de los 3.500 internos recolectar agua de reserva. Por lo que solicitan se declare emergencia sanitaria.

“Están viviendo una situación bastante precaria. Los baños están llenos, no han podido lavar la ropa, necesitan agua para beber, para calmar la sed, y para todo lo que todo el mundo, como una persona común y corriente, necesita el agua. Allá la están necesitando de manera urgente. Entonces, un llamado también para que la alcaldía de Bello, la alcaldía de Medellín, los ministerios públicos intercedan con EPM, con los diferentes cuerpos de bomberos de la ciudad de Medellín, si hay forma, que manden carrotanques para suministrar agua”, explicó el señor Carmona.

Caracol Radio consultó a EPM para conocer el plan específico del suministro de agua de la empresa para ese centro carcelario, ya que el agua se restablece la noche del domingo, y la respuesta es que la situación es ajena a ellos y tiene que ver con un permiso de la dirección del penal para el ingreso del personal de las empresas públicas. “EPM está garantizando la llegada de agua potable hasta el medidor de la cárcel Bellavista. La empresa hizo todos los movimientos operativos para que la cárcel no tuviera interrupción. La situación que registra se debe a un asunto interno del centro carcelario. Personal de mantenimiento y social de EPM están esperando autorización de ingreso para apoyar internamente lo que se requiera”, manifestó.