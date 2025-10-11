Ider y fundación Santo Domingo promovieron el deporte en el barrio Bicentenario

El evento reunió a aproximadamente 1.500 niños, niñas y jóvenes de las escuelas de formación deportiva del IDER, quienes disfrutaron de un día dedicado al deporte, la diversión y el trabajo en equipo. Del barrio Bicentenario participaron 200 niños y jóvenes que hacen parte del proyecto “El deporte, el arte y la recreación como herramienta de vida” de la Fundación Santo Domingo.

Durante la jornada, el Ider realizó muestras deportivas en disciplinas como fútbol sala, fútbol 9, baloncesto, voleibol, taekwondo, pesas y karate, evidenciando el compromiso de la entidad con la formación deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y la construcción de una comunidad más activa y saludable.

La actividad también contó con una zona de inflables y espacios recreativos a cargo de los recreadores del IDER, además de premiaciones que reconocieron la participación y el entusiasmo de los jóvenes deportistas.

“Desde la Fundación Santo Domingo celebramos que el Megabarrio Bicentenario se consolide como un punto de encuentro para el deporte, la convivencia y el bienestar. Este festival deportivo fortalece el tejido social y promueve el buen uso del tiempo libre, contribuyendo a la construcción de comunidades más unidas y saludables. Espacios como este reflejan el propósito de la Fundación de impulsar el desarrollo integral en los territorios”, manifestó Dolly González, gerente del Megabarrio Bicentenario de la Fundación Santo Domingo.

Por su parte, el director de Fomento del Ider, Giovanni Carrasquilla, afirmó: “Este tipo de espacios son fundamentales porque nos permiten fortalecer los procesos deportivos en los barrios y generar entornos donde nuestros niños y niñas crezcan lejos de los peligros de la calle. Desde el Ider seguimos trabajando para que el deporte sea un camino de oportunidades y una fuente de bienestar para toda la comunidad”.

El Festival Bicentenario 2025 reafirma el compromiso del Ider y la Fundación Santo Domingo con la promoción de hábitos de vida saludables y la formación de nuevas generaciones que encuentren en el deporte un refugio y una alternativa positiva para su desarrollo.

La Alcaldía de Cartagena, a través del Ider, continuará promoviendo espacios que impulsen la formación deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y la construcción de una ciudad más activa, saludable y feliz.