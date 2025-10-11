Gobernador de Bolívar supervisa seguridad en municipios y vías en el puente festivo

Acompañado por unidades de la Policía de Bolívar, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Infantería de Marina y el Ejército Nacional, el mandatario inspeccionó puntos estratégicos del norte y sur del territorio, reafirmando el compromiso institucional con la protección y tranquilidad de los bolivarenses.

“Antes de que comience este puente festivo, estamos recorriendo los diferentes municipios verificando que todo esté en orden, que tengamos tranquilidad y seguridad en nuestras vías. Aquí está nuestra Policía, nuestro GOES, nuestra Infantería y nuestro Ejército, que también nos apoya para garantizar un fin de semana tranquilo”, manifestó el gobernador Yamil Arana.

Durante la jornada, el mandatario resaltó el trabajo articulado entre las autoridades civiles y militares, y formuló una recomendación directa a los ciudadanos:

“Viajen con su familia, viajen suave. Si van a tomar, no manejen. Pasen un fin de semana en paz y alegría. Queremos que este puente festivo sea recordado por la convivencia y no por la imprudencia”.

El recorrido de inspección se enmarca en la estrategia de Seguridad por Bolívar, que busca reforzar la presencia institucional en las principales carreteras, promover la prevención de accidentes y garantizar una movilidad segura durante la temporada de alto flujo turístico.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso con el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, asegurando que cada jornada festiva transcurra en armonía, respeto y responsabilidad.