El Valle exige al Gobierno Nacional firmar convenio del Tren de Cercanías antes del 8 de noviembre

Valle del Cauca exige al Gobierno Nacional firmar el convenio del Tren de Cercanías antes del 8 de noviembre

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se firme, antes del 8 de noviembre, el convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías, considerado un proyecto estratégico para la región. La fecha límite responde a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que podría frenar la ejecución si no se formaliza el acuerdo a tiempo.

“Hemos declarado el Tren de Cercanías un proyecto estratégico para el Valle: tanto el departamento como Cali, estamos listos para ejecutar uno de los proyectos más importantes para nuestro desarrollo, porque transformará la movilidad e impulsará el empleo, generando mejor calidad de vida para caleños y vallecaucanos”, expresó Toro en redes sociales.

Desde Propacífico también hicieron un llamado para que el Tren de Cercanías sea una realidad, destacando su valor para el desarrollo de la región. Recuerdan que el proyecto está en una etapa decisiva y ha sido priorizado en los principales planes de desarrollo:

“Se trata de un proyecto priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 y en el Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2024-2027”, aseguran.

Por eso, insisten en que las diferencias políticas no deben frenar el progreso que millones de ciudadanos esperan. “Este proyecto representa el sueño de los caleños y vallecaucanos que, tras más de nueve años de trabajo técnico y articulación institucional, cuenta con el respaldo ciudadano y territorial necesario. Solo falta la firma del convenio de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional”, explicó Propacífico en sus redes sociales.

“Estamos a la espera de que se concrete el convenio de cofinanciación antes del 08 de noviembre, para no verse afectado por la Ley de Garantías y hacer realidad este clamor de región que tanto esperamos. Señor Presidente @petrogustavo, Cali y el Valle del Cauca estamos listos. Trabajamos y cumplimos”, concluyó la gobernadora.

El Tren de Cercanías busca conectar Cali con municipios como Yumbo, Palmira y Jamundí, mejorando la movilidad regional y generando miles de empleos directos e indirectos