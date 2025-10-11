Ejército retira su histórica flota de helicópteros “cazadores”, tras más de dos décadas de servicio // Caracol Radio

Como lo anticipó Caracol Radio en enero de 2025, el Ejército Nacional de Colombia anunció el retiro oficial de su flota de helicópteros UH-1N, una de las más emblemáticas en la historia de la Aviación del Ejército.

Nueve helicópteros inician su proceso de desmilitarización

En total, nueve aeronaves comenzaron su proceso de desmilitarización, el cual se prevé concluya a finales de 2025. De acuerdo con la institución, dos de los helicópteros ya se encuentran en proceso de retiro, tras haber cumplido su ciclo operativo y alcanzar el límite de su vida útil.

Estas aeronaves, adquiridas a finales de los años noventa, fueron fundamentales en operaciones de comando, control, escolta, reconocimiento aéreo y apoyo de fuego cercano, gracias a su capacidad para transportar tropas, realizar evacuaciones aeromédicas y operar con ametralladoras de alta potencia.

Más de 20 años de historia en el aire colombiano

Los helicópteros UH-1N llegaron al país el 10 de octubre de 1999, cuando Colombia recibió las primeras cinco unidades como parte del Plan Colombia. En total, 33 aeronaves fueron incorporadas al servicio activo, de las cuales solo nueve permanecieron operativas hasta el final de su ciclo.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, recordó que el Batallón de Helicópteros fue activado el 28 de marzo de 1997, marcando un antes y un después en las capacidades aéreas de la institución.

“Cazadores”: los guerreros del aire

Conocidos como los “cazadores”, los helicópteros UH-1N se convirtieron en verdaderos “guerreros del aire”, participando en misiones decisivas como Sacramento, Neutrón y la retoma del Coreguaje.

A lo largo de su servicio, acumularon más de 105.000 horas de vuelo en operaciones de soberanía, apoyo logístico y asistencia humanitaria. En muchas de estas misiones, los UH-1N cumplían el rol de escoltas para otras aeronaves o convoyes en tierra, garantizando la seguridad de las tropas.

Un legado que trasciende el servicio militar

Para la Aviación del Ejército, el retiro de esta flota representa el fin de una era, pero también el inicio de un proceso de modernización en las capacidades aéreas de la institución.

“El UH-1N no solo fue una aeronave; fue un símbolo de entrega y esperanza para Colombia. Su espíritu seguirá surcando los cielos”, destacó la Aviación del Ejército en un comunicado.

El retiro de los UH-1N deja un legado imborrable en la historia militar del país y en la memoria de quienes sirvieron a bordo de estas aeronaves.