Dos heridos en accidente de tránsito entre Cartagena y Barranquilla

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar confirmó un siniestro vial clase choque, con dos personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la vía Cartagena - Barranquilla, vía La Cordialidad, Ruta 9006 km 4+800 metros, sentido vial Barranquilla - Cartagena, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Lima, donde se ven involucrados varios vehículos.

Un automóvil el cual fue abandonado por el conductor, quien huye del lugar de los hechos, quien fue golpeado por una motocicleta en la parte posterior, al parecer por no mantener la distancia de seguridad.

El conductor Mauricio Marimón Coa, natural de Cartagena, de 35 años de edad, quien fue trasladado a la Clínica Barú quien presenta fractura de Pelvis. Su acompañante identificada como Carmen Alicia Girado Carriazo, también de Cartagena, fue trasladada a la Clínica Barú, presentando politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.