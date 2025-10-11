Destruyen maquinaria del Frente ‘Ismael Ruiz’ dedicada a la extracción de oro en el Tolima

Tolima

La Policía Nacional destruyó maquinaria e incautó equipos pertenecientes al Frente ‘Ismael Ruiz’ de las disidencias con la que este grupo armado realizaba la explotación ilícita de oro en el municipio de Ataco, Tolima.

El general, Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reveló en su cuenta de X que se destruyeron cuatro excavadoras y se incautaron dos motores industriales utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Según director de la Policía Nacional, con esta maquinaria, perteneciente al Frente ‘Ismael Ruiz’ de las disidencias y avaluada en $2.000 millones, la estructura criminal extraía entre 1.500 y 2.000 gramos de oro al mes, generando rentas ilegales por más de $1.000 millones.

En medio de este operativo se presentó un enfrentamiento entre las autoridades y personas que se dedican a la minería ilegal. En un video que circula en redes sociales se escuchan detonaciones “Están disparando contra la población, arma de fuego, ni siquiera arma no le tal”, afirma la persona que graba.

Además, se perciben voces en las que afirman que “El que se meta lo encendemos a piedra, no se metan allá”, esto en medio de la confrontación contra personas que ejercerían la minería ilegal.

La situación de orden público en el municipio de Ataco ha sido compleja en los últimos meses debido a que la fiebre del oro ha traído a cientos de personas de otras regiones, en esta población del sur del Tolima la economía depende en gran manera de la minería.