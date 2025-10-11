Cemento País amplía su horario de atención los sábados para brindar un mejor servicio a sus clientes

Con el propósito de ofrecer una atención más oportuna y ajustada a las necesidades del mercado, Cemento País informa que ha actualizado su horario de atención en planta los días sábados, el cual ahora será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Este nuevo horario permite que nuestros clientes tengan más oportunidades de cubrir el mercado y mejorar su operación comercial”, señaló Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País.

Con esta actualización, la empresa reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio y con la satisfacción de sus clientes, adaptándose a sus dinámicas y fortaleciendo la relación de confianza que caracteriza a la marca.