Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Cemento País amplía su horario de atención los sábados para brindar un mejor servicio a sus clientes

El cual ahora será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cemento País amplía su horario de atención los sábados para brindar un mejor servicio a sus clientes

Cemento País amplía su horario de atención los sábados para brindar un mejor servicio a sus clientes

Con el propósito de ofrecer una atención más oportuna y ajustada a las necesidades del mercado, Cemento País informa que ha actualizado su horario de atención en planta los días sábados, el cual ahora será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Este nuevo horario permite que nuestros clientes tengan más oportunidades de cubrir el mercado y mejorar su operación comercial”, señaló Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País.

Con esta actualización, la empresa reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio y con la satisfacción de sus clientes, adaptándose a sus dinámicas y fortaleciendo la relación de confianza que caracteriza a la marca.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad