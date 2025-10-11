Cárcel para hombre que habría asesinado a una mujer en Arjona, Bolívar

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un hombre de 24 años que habría asesinado a una mujer Arjona (Bolívar).

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, en una vivienda del barrio Las Margaritas, el hombre habría atacado a la mujer durante una discusión. La víctima fue hallada sin vida con varias heridas causadas, al parecer, con un arma cortopunzante.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio provenientes del inmueble. La reacción de uniformados de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia del presunto agresor cuando intentaba huir del lugar.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía e imputado por el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario