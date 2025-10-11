Capturado por orden judicial presunto homicida en grado de tentativa en San Cristóbal

En el marco del Plan Cazador, la Policía Nacional, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal Bolívar, logró la captura por orden judicial de Albeiro Tirado García, de 27 años, por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar el 13 de mayo de 2024 en el municipio de San Cristóbal, cuando la víctima, Exteiler Jaramillo Santana, se encontraba departiendo con unos amigos y Tirado García lo hirió de gravedad con un arma cortopunzante (cuchillo).

La víctima permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Cartagena, donde afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

Tirado García tiene anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial en las audiencias preliminares.

“Nuestra seccional de investigación criminal no descansa en las investigaciones pertinentes para dar con la captura de estos presuntos actores criminales en el departamento”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.

Correal Cabezas agregó que, en lo corrido del año, se ha capturado a 35 personas comprometidas en homicidios en el departamento.