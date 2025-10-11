Buena Vida Beach 2026: llega a Cartagena

Monumentum 2025 Bogotá: arte, música y cultura en la fiesta electrónica GRATIS más grande del país. Foto Getty Images / DisobeyArt

Este 2, 3 y 4 de enero, las playas de Punta Canoa será el punto de encuentro para miles de personas que buscan comenzar el año con buena energía y alegría.

Buena Vida Beach es una celebración que combina entretenimiento, cultura, arte,

bienestar y sostenibilidad, invitando a los asistentes a disfrutar de tres días de experiencias únicas frente al mar, con una programación que incluirá Djs internacionales y actividades donde primará el bienestar desde las 9:00 de la mañana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El festival dio a conocer la primera fase del lineup con la participación de los reconocidos Djs como Chelina Manuhutu, Frank Storm, Franky Rizardo, Ilario Alicante, Luciano, Miguelle & Tons y Marco Carola.

En su octava edición, Buena Vida Beach continúa consolidándose como epicentro de la buena vibra y el turismo experiencial.