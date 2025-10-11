Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Buena Vida Beach 2026: llega a Cartagena

Con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se vivirá el renacer del festival Buena Vida Beach 2026, que une música, bienestar y transformación social en un mismo escenario

Monumentum 2025 Bogotá: arte, música y cultura en la fiesta electrónica GRATIS más grande del país. Foto Getty Images

Monumentum 2025 Bogotá: arte, música y cultura en la fiesta electrónica GRATIS más grande del país. Foto Getty Images / DisobeyArt

Este 2, 3 y 4 de enero, las playas de Punta Canoa será el punto de encuentro para miles de personas que buscan comenzar el año con buena energía y alegría.

Buena Vida Beach es una celebración que combina entretenimiento, cultura, arte,

bienestar y sostenibilidad, invitando a los asistentes a disfrutar de tres días de experiencias únicas frente al mar, con una programación que incluirá Djs internacionales y actividades donde primará el bienestar desde las 9:00 de la mañana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El festival dio a conocer la primera fase del lineup con la participación de los reconocidos Djs como Chelina Manuhutu, Frank Storm, Franky Rizardo, Ilario Alicante, Luciano, Miguelle & Tons y Marco Carola.

En su octava edición, Buena Vida Beach continúa consolidándose como epicentro de la buena vibra y el turismo experiencial.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad